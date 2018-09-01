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ЦСКА может провести домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность проведения домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов в "Лужниках".

Армейцы сыграют в одной группе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" из Пльзени.

"Прорабатываем вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в "Лужниках". Но по регламенту там надо играть либо все три матча, либо ни одного.

Жеребьевка интересная. "Реал", на мой взгляд, лучший клуб в мире сейчас. "Рома" – сильный соперник, в прошлом сезоне выбивал "Барселону". Ну и чемпионы Чехии – "Виктория".

Надеюсь, наша юная команда вместе с опытными игроками, которых предостаточно, сможет бороться за выход из группы", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 22:10
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Играть ЛЧ надо на своем стадионе. Дома и стены помогают.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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