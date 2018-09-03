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ЦСКА заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов

ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов-2018/19.

В нее вошло 29 игроков: 20 попало в список А, и девять в список B.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

Список B: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 20:00
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14
(1)
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Униженные греками как обычно тут пасутся.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Driller (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Шмайхель,
maradona72,
SPV 77,
Мясные подстилки ПАОКа расхрюкались, возбуждённые воспоминаниями от семи палок ливерной колбасы
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№12 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поделился эмоциями от поражения своей команды от "Аякса" в 4-ом туре чемпионата Голландии.

Для клуба российского специалиста встреча завершилась разгромным поражением со счетом 0:4.

"Это был очень болезненный вечер. Я шокирован результатом, как и мои футболисты", — прокомментировал Слуцкий.

По его словам, план на игру был обречен на провал уже после пяти минут встречи. В самом начале игры "Аякс" отправил в ворота соперников два гола.


Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
Звучит как чернокнижный заговор ...не удивлюсь, если вся конюшня, ночью, давит щекой подкову вместо подушки)


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бедный Гарик, опять его подписали на участие в немецком сериале в главной роли
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:28) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Санитар для Кутарбы
А почему Чалов в списке Б? Неужели японец круче? flushed

то что он в списке Б,ещё не значит что он не может играть за основу. по сути это формальность и соблюдение регламента
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 20:28) #
  • -7
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online
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов
Похоже все дворовые команды, в районе главной конюшни, остались без игроков, на короткий промежуток времени.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
А почему Чалов в списке Б? Неужели японец круче? flushed

это список молодежки. воспитанников. там необходимо определенное количество игроков


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:24) #
  • -1
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Болеет за:
«Динамо К»
А почему Чалов в списке Б? Неужели японец круче? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:20) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: maradona72
Реал уже в ужасе

А мясные что медлят с такой же заявкой? Неужели надеются еще кого-то продать?

Ооо, Фотим! Тебя бабка опять к компу подпустила? Провел кабельный инет, или бабка все экономит трафик по номеру модема?

Ну что, попил пивка сегодня в центре колхоза своего, играя в домино? Или пенсионеры летом на грядках пашут? Поделись с молодыми !

Фотима, какая у тебя фотима


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 20:15) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Реал уже в ужасе

А мясные что медлят с такой же заявкой? Неужели надеются еще кого-то продать?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:12) #
  • -8
  •  (10)
online

Цитата: РБЛип
Цитата: maradona72
Реал уже в ужасе

реал не паок....

Тем и интереснее.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: РБЛип Липецк (Сегодня, 20:10) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Реал уже в ужасе

реал не паок....
Регистрация: 13.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:07) #
  • -9
  •  (13)
online

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.


Реал уже в ужасе laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
из которых пока 6 на травме


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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