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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ЦСКА заявил 29 футболистов для участия в Лиге чемпионов
ЦСКА огласил заявку на Лигу чемпионов-2018/19.
В нее вошло 29 игроков: 20 попало в список А, и девять в список B.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.
Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
Список B: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
В нее вошло 29 игроков: 20 попало в список А, и девять в список B.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.
Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
Список B: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
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