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"Локомотив" внес Ротенберга в заявку на Лигу чемпионов

"Локомотив" представил список футболистов для участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев;

Защитники: Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хеведес, Ротенберг, Рыбус Лысов;

Полузащитники: И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов, Вульфаров, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин;

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Официальный сайт УЕФА
Теги: Ротенберг Локомотив
Сегодня, 10:23
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№10 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: verhdon27
А вы как думали, один из "титулованных" игроков РПЛ.

Ну как бы да.
У Бори чемпионство за Локо, серебро и кубок за Ростов. И два 4 места за московское Динамо.
У Смолова 0 трофеев
У Кокорина и Дзюбы только по 1 выигранному кубку.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Из 30 заявленных внимание новостника заслужил только Ротенберг !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Футбол по блату, куле!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:15) #
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Наивно рассчитывать, что Сухина и Ротенберги помогут в Европе. Они уже и в местном чемпионате не особо тянут. Хотя может просто борьба за власть идет между Семиным и Геркусом
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это мощно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 11:03) #
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Палыч на победу нацелился в Лиге Чемпионов! blush
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
папа смог


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 10:33) #
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Ну все лч держись ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
«Ростов»
А вы как думали, один из "титулованных" игроков РПЛ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:27) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Попробовали бы не внести,ротенберги-опора и столпы нынешнего режЫма.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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