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УЕФА, скорее всего, разрешит ЦСКА сыграть с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" в "Лужниках"

Руководство ЦСКА рассматривает возможность проведения всех трех домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов - 2018/19 на стадионе "Лужники".

В настоящее время армейцы прорабатывают этот вопрос, и если в УЕФА не будет возражений, то с высокой долей вероятности встречи главного клубного соревнования Европы красно-синие проведут на самой большой арене страны. Окончательное решение, скорее всего, будет принято до конца этой недели.

ЦСКА выступит в группе G, где встретится с "Реалом", "Ромой" и "Викторией" Пльзень. В стартовом матче турнира армейцы в гостях сыграют против "Виктории" 19 сентября, начало - 22.00 по московскому времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Реал Рома
Сегодня, 16:43
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 16:57) #
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Гинер, ***н сын, до конца выжимает))))) Еще и билеты небось от 300 рублей сделает)))) А на волне недавно прошедшего ЧМ, да за такую цену, обеспечить аншлаг или близкую к нему посещаемость будет гораздо проще!

Браво, чертяга!)))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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