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Сборная России прибыла в Турцию (видео)

Официальный твиттер сборной России опубликовал видео прибытия национальной команды в Турцию.


7 сентября команда под руководством Станислава Черчесова проведет матч против сборной Турции в рамках первого тура Лиги Наций.
Сегодня, 20:51
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