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Роман Бабаев: мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов

Генеральный директор московского ЦСКА рассказал, почему "армейцы" хотят провести матчи Лиги Чемпионов в "Лужниках", а не на своем стадионе:

- Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках". Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности. Мы очень долго анализировали ситуацию перед тем, как принять это непростое решение. Основная причина — на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с "Реалом", на "ВЭБ Арене". Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с "Манчестер Юнайтед", лондонским "Арсеналом". Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.

С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своём родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира. Не каждый год в Россию приезжает "Реал". К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. "Лужники" недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключён договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.

Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с "Реалом". Да, на "Рому" придёт чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на "Викторию Пльзень" люди придут, - приводит слова Бабаева "Чемпионат"
Теги: ЦСКА Реал Рома
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