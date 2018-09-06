Гендиректор "Црвены Звезды": сомневаюсь, что Шакири приедет на матч с нами в Белград

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Станислав Черчесов о Дзюбе-капитане: это вытекало из логики всего. Артем – самый опытный наш футболист
Станислав Черчесов о Дзюбе-капитане: это вытекало из логики всего. Артем – самый опытный наш футболист
15:52
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
15:47
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (9)
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (9)
12:26
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
10:52
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
09:22
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (5)
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (5)
09:13
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (18)
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (18)
Гендиректор "Црвены Звезды": сомневаюсь, что Шакири приедет на матч с нами в Белград
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич считает, что полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шачири не приедет на матч Лиги чемпионов с его командой в Белград.
"Провокации Шачири? Я в это не верю. Думаю, на него будет оказано невероятное психологическое давление, так что он поймет, куда он приехал. Он знает, что "Црвена Звезда" - символ Сербии и играет на "Маракане". Я вообще не уверен, что он приедет. Сомневаюсь в этом. Но если он и приедет, то будет меньше макового зернышка. Конечно, мы, как клуб-хозяин, должны принимать всех своих соперников одинаково. Нам нужно сделать все, чтобы Шачири почувствовал, что он приехал играть в футбол. Наш долг - защищать его в случае нежелательных ситуаций. Будем хорошими хозяевами!", - цитирует функционера Kurir.
Терзич имел в виду ситуацию, когда Шачири, косовский албанец по происхождению, показал "албанского орла" во время матча ЧМ-2018 с Сербией (2:1). Орел является символом Албании и изображен на флаге страны. За этого он и его партнер по сборной Швейцарии Грант Джака, показавший аналогичный жест, были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков каждый.
"Спорт-Экспресс"
"Провокации Шачири? Я в это не верю. Думаю, на него будет оказано невероятное психологическое давление, так что он поймет, куда он приехал. Он знает, что "Црвена Звезда" - символ Сербии и играет на "Маракане". Я вообще не уверен, что он приедет. Сомневаюсь в этом. Но если он и приедет, то будет меньше макового зернышка. Конечно, мы, как клуб-хозяин, должны принимать всех своих соперников одинаково. Нам нужно сделать все, чтобы Шачири почувствовал, что он приехал играть в футбол. Наш долг - защищать его в случае нежелательных ситуаций. Будем хорошими хозяевами!", - цитирует функционера Kurir.
Терзич имел в виду ситуацию, когда Шачири, косовский албанец по происхождению, показал "албанского орла" во время матча ЧМ-2018 с Сербией (2:1). Орел является символом Албании и изображен на флаге страны. За этого он и его партнер по сборной Швейцарии Грант Джака, показавший аналогичный жест, были оштрафованы на десять тысяч швейцарских франков каждый.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.