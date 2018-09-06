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ЦСКА заявил сына Игнашевича в Юношескую лигу УЕФА

ЦСКА огласил заявку на Юношескую лигу УЕФА. В нее вошел сын экс-футболиста армейцев Сергея Игнашевича - защитник Дмитрий.

Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.

Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фёдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.

Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.

Нападающие: Виталий Жиронкин, Артём Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Игнашевич
Сегодня, 17:18
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть!
Удачи и успеха Дмитрию Игнашевичу в ЦСКА!
Удачи и успеха ЦСКА с Дмитрием Игнашевичем!
Может быть, увидим когда-нибудь в одном матче двух Игнашевичей на поле в футболке ЦСКА? blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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