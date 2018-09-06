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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ЦСКА заявил сына Игнашевича в Юношескую лигу УЕФА
ЦСКА огласил заявку на Юношескую лигу УЕФА. В нее вошел сын экс-футболиста армейцев Сергея Игнашевича - защитник Дмитрий.
Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.
Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фёдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.
Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.
Нападающие: Виталий Жиронкин, Артём Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.
ПФК ЦСКА
Вратари: Николай Зириков, Максим Едапин, Сергей Самок, Николай Радченко.
Защитники: Иван Захаров, Евгений Игнатович, Вадим Карпов, Вадим Конюхов, Даниил Фёдоров, Максим Елеев, Алексей Пилипенко, Данил Савиных, Антон Глухарев, Александр Сильянов, Дмитрий Игнашевич, Никита Абрамушкин, Владислав Борзенков.
Полузащитники: Тигран Аванесян, Константин Марадишвили, Данила Янов, Кирилл Шехов, Роберт Ламанов, Антон Крачковский, Григорий Лобанов, Дмитрий Поздняков, Хасан Ташаев.
Нападающие: Виталий Жиронкин, Артём Попов, Егор Шаповалов, Андрей Савинов, Илья Востриков.
ПФК ЦСКА
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