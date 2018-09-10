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Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.

Об этом проинформировал основатель медиакомпании Mediapro Хауме Роурес.

"В настоящее время ведутся переговоры о проведении в будущем финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке", — цитирует Роурес испанская газета As.

Он отметил также, что в решении о проведении финала Лиги чемпионов лежит финансовая составляющая.

Финал турнира сезона-2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", сезона-2019/20 — в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

"Газета.ру"
Вчера, 23:28
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№3 Написал: Velen Нью Йорк (Вчера, 23:57) #
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online
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«Спартак»
Хорошая новость
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Alex_Zenitovic Санкт-Петербург (Вчера, 23:45) #
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«Зенит»
Ага, может ещё и американские клубы в УЕФА включим, как Евровидение включило Австралию?
Регистрация: 16.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:37) #
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«Зенит»
слать в жопу пендостан


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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