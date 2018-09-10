Финал Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке.Об этом проинформировал основатель медиакомпании Mediapro Хауме Роурес."В настоящее время ведутся переговоры о проведении в будущем финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке", — цитирует Роурес испанская газета As.Он отметил также, что в решении о проведении финала Лиги чемпионов лежит финансовая составляющая.Финал турнира сезона-2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", сезона-2019/20 — в Стамбуле на Олимпийском стадионе.