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Никола Влашич: "Реалу" и "Роме" будет трудно в матчах с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от Лиги чемпионов.

Армейцы сыграют в группе G против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень.

""Реал" и "Рома" - фавориты в борьбе за два первых места в группе. Мы должны быть лучше, чем "Виктория" Пльзень, чтобы обеспечить продолжение соревнований в Лиге Европы. Но "Реалу" и "Роме" не будет легко против ЦСКА на нашем поле", - цитирует Влашича Novi List.
Теги: Влашич ЦСКА Рома Реал
Сегодня, 20:33
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