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Из-за участия ЦСКА в ЛЧ перенесены три матча "Оренбурга"

В связи с участием ЦСКА (Москва) в Лиге Чемпионов перенесены три матча "Оренбурга" в Чемпионате и Кубке России.

8 тур 22 сентября (суббота)
«Ахмат» - «Оренбург» 21.00

1/16 Финала Кубка России 25 сентября (вторник)
«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург» 15.00

9 тур 28 сентября (пятница)
«Оренбург» - ЦСКА 19.30

ФК "Оренбург:
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:38
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А составители календаря работали по адресу "Ленинградский пр-т, 39"? Если нет, то по тугоумию сех составителей, а не по поводу участия ЦСКА в ЛЧ? Составители календаря не знали, что ЦСКА попал в ЛЧ?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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