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Илья Геркус: верю, что в Европе мы начнем все с чистого листа

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что команда начнёт серию успешных выступлений с игры с "Галатасараем" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.

Спасибо вам, тем, кто приходит и бьёт рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на «РЖД-Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции", — написал Геркус.

Инстаграм Ильи Геркуса
Теги: Геркус Локомотив Галатасарай
Сегодня, 11:46
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(0)
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 13:27) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
С чистого листа не получится, прошлогоднее выступление в ЛЕ было довольно хорошим.
Не знаю почему игроки так рефлексируют, но если этот момент убрать, то качество игры намного повысится.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 13:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Верь,Илюша,верь!И взойдет она звезда паровозного счастья!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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