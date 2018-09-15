Илья Геркус: верю, что в Европе мы начнем все с чистого листа

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что команда начнёт серию успешных выступлений с игры с "Галатасараем" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов."Мы не смогли выиграть эту игру. Не смогли, хотя имели хорошие моменты и, казалось, были близки к победе. Конечно, нам обидно. Но поддержка болельщиков и их вера делают нас сильнее, помогают быстрее найти себя, найти свою игру.Спасибо вам, тем, кто приходит и бьёт рекорды посещаемости. Более 17 тысяч на «РЖД-Арене» в пятницу – это тот результат, который на сегодняшний день нас вдохновляет и радует. Впереди Лига чемпионов. В Европе начнём с чистого листа. В ближайшие дни думаем о матче в Турции", — написал Геркус.