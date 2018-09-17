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Французская бригада арбитров рассудит ЦСКА и "Викторию"

УЕФА назначил бригаду арбитров на первый матч ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов против "Виктории Пльзень".

Встречу обслужит 35-летний французский судья Бенуа Бастьен. Помогать ему будут лайнсмены Хишам Закрани и Фредерик Акет.

Матч "Виктория Пльзень" – ЦСКА состоится 19 сентября в Чехии. Начало встречи – в 22.00 по московскому времени.

UEFA
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 13:17
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