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Франческо Тотти: "Рома" может провести великую игру против "Реала"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов заявил, что римляне создадут проблемы "Королевскому клубу".

Встреча состоится 19 сентября, в среду.

"Рома" может провести великую игру против "Реала". Уверен, "Рома" сыграет отлично. Нам нужно оставаться спокойными и иметь правильный настрой. Нам будет противостоять лучшая команда Лиги чемпионов. Однако "Рома" может создать "Реалу" проблемы", - цитирует Тотти Football Italia.
Теги: Тотти Рома Реал
Сегодня, 21:06
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