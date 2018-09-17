Франческо Тотти: "Рома" может провести великую игру против "Реала"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов заявил, что римляне создадут проблемы "Королевскому клубу".Встреча состоится 19 сентября, в среду."Рома" может провести великую игру против "Реала". Уверен, "Рома" сыграет отлично. Нам нужно оставаться спокойными и иметь правильный настрой. Нам будет противостоять лучшая команда Лиги чемпионов. Однако "Рома" может создать "Реалу" проблемы", - цитирует Тотти Football Italia.