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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Оборона ЦСКА, покорители «Спартака» и новый бомбардир «Арсенала». Сборная лучших игроков 7-го тура
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Нападающий "Краснодара", забив 8 голов в 8 матчах, является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии (6)
Сергей Игнашевич: предпочитаю играть в Лиге чемпионов на своем стадионе
Ветеран ЦСКА и тренер молодежной команды Сергей Игнашевич прокомментировал перенос домашних матчей команды в Лиге чемпионов в "Лужники".
- Как относитесь к переносу матчей в "Лужники"?
- Я бы предпочел играть на своем стадионе. Но наше руководство понять можно, придет полный стадион. На "Реал" точно. Надеюсь, на "Рому" с Пльзенем тоже.
19 сентября ЦСКА стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против "Виктории Пльзень". Начало в 22.00 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
- Как относитесь к переносу матчей в "Лужники"?
- Я бы предпочел играть на своем стадионе. Но наше руководство понять можно, придет полный стадион. На "Реал" точно. Надеюсь, на "Рому" с Пльзенем тоже.
19 сентября ЦСКА стартует в Лиге чемпионов выездным матчем против "Виктории Пльзень". Начало в 22.00 по московскому времени.
"Спорт-Экспресс"
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