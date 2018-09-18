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Александр Головин не попал в заявку "Монако" на матч с "Атлетико"

"Монако" объявил заявку на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико".

Полузащитник сборной России Александр Головин не вошел в список из 19 игроков, которые примут участие в этой игре.

Напомним, Головин перешел в "Монако" в летнее трансферное окно из ЦСКА за 30 миллионов евро, но пока не провел за новый клуб ни одного матча.
Теги: Головин Монако Атлетико
Сегодня, 00:24
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№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 00:44) #
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Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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