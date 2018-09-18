Томас Тухель: Неймар определенно сыграет с "Ливерпулем"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что форвард Неймар примет участие в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Одно могу сказать определенно - Неймар сыграет, однако я не скажу, какую именно роль он будет выполнять. Выпуская в "основе" Ди Марию, ты ничем не рискуешь, но опять же я не могу сказать вам о его тактическом задании. Иначе "Ливерпулю" будет гораздо проще к нам подготовиться!Этот матч заставит нас показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню. С этим нет никаких проблем. Что нам завтра необходимо, так это показать свой лучший футбол", - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.