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Бывший форвард сборной Турции: "Локомотив" - один из сильнейших клубов России

Бывший форвард сборной Турции и казанского "Рубина" Хасан Кабзе поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Галатасараем" и "Локомотивом".

"Локомотив" — один из сильнейших клубов России на данный момент. Предстоящая игра должна получиться непростой для обеих команд.

Если говорить о проблемах "Галатасарая", то этим летом они лишились своего забивного нападающего Бафетимби Гомиса. Тем не менее сейчас это один из сильнейших клубов в Турции. За него играет много сильных легионеров, а также игроков национальной сборной.

"Локомотиву" будет нелегко в Турции, поскольку болельщики "Галатасарая" фантастически поддерживают свой клуб", - цитируют Кабзе "Известия".
Теги: Галатасарай Локомотив
Сегодня, 10:08
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