Президент "ПСЖ" почтил память жертв трагедии в "Хиллсборо"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи посетил мемориал памяти жертв трагедии в "Хиллсборо" перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".Трагедия случилась 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде. Во время полуфинала Кубка Англии между "Ноттингемом Форест" и "Ливерпулем" произошла страшная давка, в которой погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Также пострадали 766 человек.Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "ПСЖ" состоится 18 сентября на "Энфилде" и начнется в 22.00 по московскому времени.