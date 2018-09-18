Леонарду Жардим: задача "Монако" - выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал о задачах команды на предстоящий сезон Лиги чемпионов."Лига чемпионов — все еще очень сложный турнир, здесь играет много топ-команд. "Монако" постарается добиться своей цели — выйти в стадию плей-офф", — цитирует Жардима пресс-служба клуба.