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Борис Игнатьев: в Турции будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников

Бывший главный тренер сборной России и экс-спортивный директор "Локомотива" Борис Игнатьев прокомментировал работу Юрия Семина.

"Семин — один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает свое дело. Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с "железнодорожниками", хотя он неплохо проявил себя и в киевском "Динамо".

В "Галатасарае" также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников", - цитирует Игнатьева "Известия".
Теги: Игнатьев Локомотив Галатасарай
Сегодня, 11:34
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