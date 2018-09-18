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Такума Нисимура: в матче с "Викторией" ЦСКА важно будет проявить стойкость

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча "армейцев" с чешской "Викторией" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября в Чехии. Начало — в 22:00 мск.

"ЦСКА обязательно нужно побеждать. Так считаю не только я, но и вся команда. Я еще не до конца понял всех деталей тактики ЦСКА, так что мне сложно сказать, как сложится матч с "Викторией". Возможно, владение мячом будет больше у соперников. Так что на поле нам важно будет проявить стойкость

Шансы на выход в плей-офф у ЦСКА, конечно, есть. Несмотря на имена наших соперников", - цитирует Нимимуру Sport24.
Теги: Нисимура ЦСКА Спартак
Сегодня, 15:25
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