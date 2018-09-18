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"Барселона" - ПСВ: стали известны стартовые составы

"Барселона" и ПСВ объявили составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Юмтити, Альба - Ракитич, Бускетс, Коутинью - Месси, Суарес, Дембеле.

ПСВ: Зоет - Тасенде, Виергевер, Швааб, Думфрис - Хендрикс, Перейро, Росарио - Лосано, де Йонг, Бергвин.
Теги: Барселона ПСВ
Сегодня, 19:00
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