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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Николай Комличенко: ЦСКА - фаворит матча с "Викторией"
Лучший бомбардир чемпионата Чехии, нападающий "Млады" Николай Комличенко считает ЦСКА фаворитом в предстоящем гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией". Игра 1-го тура пройдет в среду, 19 октября.
- Мы довольно открыто с ними сыграли, плохо действовали в обороне, вот и пропустили шесть мячей, - заявил Комличенко. - Крменчик в той встрече забил три мяча. На него в принципе играет вся команда. Он хорошо замыкает в касание, эффективен в силовой борьбе, на втором этаже. Еще выделил бы у "Виктории" левого полузащитника и центральных защитников. Тем не менее, считаю ЦСКа фаворитом в этой встрече. Хотя много будет зависеть от того, в какой футбол сыграют хозяева. Если закроются. Армейцам придется, конечно, непросто.
Что говорят партнеры по "Младе" после матча сборных России и Чехии? Никаких обид, реваншистких настроений. Тем более я в следующей игре уже гол забил. Так что выразили мне респект (улыбается).
Жду ли в октябре звонка от Черчесова? Честно, не думаю об этом. Понятно, что любой футболист мечтает выступать за сборную, но поймите правильно. Я прежде всего концентрируюсь на своей игре, мое дело играть, а дальше уже – как сложится. Да, сейчас я впереди в гонке бомбардиров, но не нужно переоценивать текущий момент. Осталось еще немало игр до перерыва. Готовлюсь всегда к ближайшему матчу, дальше будет видно.
"Спорт-Экспресс"
- Мы довольно открыто с ними сыграли, плохо действовали в обороне, вот и пропустили шесть мячей, - заявил Комличенко. - Крменчик в той встрече забил три мяча. На него в принципе играет вся команда. Он хорошо замыкает в касание, эффективен в силовой борьбе, на втором этаже. Еще выделил бы у "Виктории" левого полузащитника и центральных защитников. Тем не менее, считаю ЦСКа фаворитом в этой встрече. Хотя много будет зависеть от того, в какой футбол сыграют хозяева. Если закроются. Армейцам придется, конечно, непросто.
Что говорят партнеры по "Младе" после матча сборных России и Чехии? Никаких обид, реваншистких настроений. Тем более я в следующей игре уже гол забил. Так что выразили мне респект (улыбается).
Жду ли в октябре звонка от Черчесова? Честно, не думаю об этом. Понятно, что любой футболист мечтает выступать за сборную, но поймите правильно. Я прежде всего концентрируюсь на своей игре, мое дело играть, а дальше уже – как сложится. Да, сейчас я впереди в гонке бомбардиров, но не нужно переоценивать текущий момент. Осталось еще немало игр до перерыва. Готовлюсь всегда к ближайшему матчу, дальше будет видно.
"Спорт-Экспресс"
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