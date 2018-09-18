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"Галатасарай" - "Локомотив": Хеведес и Идову в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Галатасарая" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Баринов, Ан. Миранчук, Эдер.

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо, Родригес, Н'Диайе, Фернандо, Беланда, Акбаба, Дердийок.
Теги: Локомотив Галатасарай Идову Хеведес
Сегодня, 21:07
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(4)
№8 Написал: следующий (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Челси»
Состав сугубо оборонительный.
Семин мечтает отбиться.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№7 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Положительного результата Локомотиву.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Волга НН»
Хорошо хоть Фарфана поставили на острие ,а не Эдера. Состав боевой ,удачи Локомотиву.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:30) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Romgus,
Это наше секретное оружие, нельзя его было показывать smirk
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Интересный состав.
Удачи нашим новым оборонцам (Хеви и Брайану) и надежной игры команде.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Игорёк
Интересный состав,учитывая,что Идову и Хёведес до этого не играли

ладно Хёведес с его травмами, а Идову-то почему было не наиграть раньше?
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нашим!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Игорёк (Сегодня, 21:23) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Интересный состав,учитывая,что Идову и Хёведес до этого не играли
Регистрация: 1.01.2017 [жалоба]
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