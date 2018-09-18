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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: столько дури вплелось в ситуации с Ещенко и Глушаковым, что её ковшом не разгрести (9)
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Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
Франк Рибери: хочу играть до 38 лет (3)
"Галатасарай" - "Локомотив": Хеведес и Идову в стартовом составе
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Галатасарая" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Баринов, Ан. Миранчук, Эдер.
"Галатасарай": Муслера, Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо, Родригес, Н'Диайе, Фернандо, Беланда, Акбаба, Дердийок.
"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Идову, Крыховяк, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Баринов, Ан. Миранчук, Эдер.
"Галатасарай": Муслера, Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо, Родригес, Н'Диайе, Фернандо, Беланда, Акбаба, Дердийок.
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