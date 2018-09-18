"Интер" - "Тоттенхэм": нерадзурри вырывают победу в добавленное время

Миланский "Интер" в первом матче после своего возвращения в главный европейский турнир одержал победу над "Тоттенхэмом"."Интер" - "Тоттенхэм" 2:1Эриксен, 53, Икарди, 85, Весино, 90+2– Ханданович, Миранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Перишич (Кандрева, 64), Весино, Политано (Кейта Бальде, 72), Икарди.– Ворм, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дембеле, Дайер, Ламела (Уинкс, 72), Эриксен, Кейн (Роуз, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64).Шкриньяр (21), Санчес (38), Перишич (43), Вертонген (51), Ворм (82).