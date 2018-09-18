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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Интер" - "Тоттенхэм": нерадзурри вырывают победу в добавленное время
Миланский "Интер" в первом матче после своего возвращения в главный европейский турнир одержал победу над "Тоттенхэмом".
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
"Интер" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Эриксен, 53, Икарди, 85, Весино, 90+2
"Интер" – Ханданович, Миранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Перишич (Кандрева, 64), Весино, Политано (Кейта Бальде, 72), Икарди.
"Тоттенхэм" – Ворм, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дембеле, Дайер, Ламела (Уинкс, 72), Эриксен, Кейн (Роуз, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64).
Предупреждения: Шкриньяр (21), Санчес (38), Перишич (43), Вертонген (51), Ворм (82).
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
"Интер" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Эриксен, 53, Икарди, 85, Весино, 90+2
"Интер" – Ханданович, Миранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наингголан (Валеро, 89), Брозович, Перишич (Кандрева, 64), Весино, Политано (Кейта Бальде, 72), Икарди.
"Тоттенхэм" – Ворм, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дембеле, Дайер, Ламела (Уинкс, 72), Эриксен, Кейн (Роуз, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 64).
Предупреждения: Шкриньяр (21), Санчес (38), Перишич (43), Вертонген (51), Ворм (82).
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