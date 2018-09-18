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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ"
"Барселона" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов одерживает победу над ПСВ.
Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Голы: Месси, 31, Дембеле, 74, Месси, 77, Месси, 87
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.
"ПСВ" – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.
Предупреждения: Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).
Удаление: Умтити (79).
Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Голы: Месси, 31, Дембеле, 74, Месси, 77, Месси, 87
"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.
"ПСВ" – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.
Предупреждения: Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).
Удаление: Умтити (79).
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