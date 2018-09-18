"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ"

"Барселона" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов одерживает победу над ПСВ.Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.Месси, 31, Дембеле, 74, Месси, 77, Месси, 87– тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.– Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).Умтити (79).