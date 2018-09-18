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"Барселона" в меньшинстве разгромила "ПСВ"

"Барселона" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов одерживает победу над ПСВ.

Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голы: Месси, 31, Дембеле, 74, Месси, 77, Месси, 87

"Барселона" – тер Стеген, Пике, Альба, Серджи Роберто, Умтити, Ракитич (Видаль, 85), Бускетс, Коутиньо (Лангле, 81), Дембеле (Артур, 83), Месси, Суарес.

"ПСВ" – Зут, Швааб, Тасенде, Думфрис, Виргевер (Изима-Мирен, 66), Хендрикс, Перейро, Лосано, Росарио (Гутьеррес, 82), Бергвейн (Мален, 78), де Йонг.

Предупреждения: Виргевер (30), Умтити (55), де Йонг (57).
Удаление: Умтити (79).
Теги: Барселона ПСВ
Сегодня, 21:56
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:57) #
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глупый заголовок, Барселона в меньшинстве матч заканчивала. а к моменту удаления уже вела 3-0, так что заголовок является фактической ошибкой
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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