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Леонид Слуцкий: я бы не поставил на победу ЦСКА над "Викторией"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сказал, что не считает ЦСКА фаворитом в матче 1-го тура Лиги чемпионов против чешской "Виктории".

"Год назад, я бы без колебаний ответил, что фаворитом является ЦСКА. У армейцев была сильная и сплоченная команда. Явный фаворит. Но сейчас? Девять игроков ушло, столько же пришло.

У "Виктории" больше опыта в еврокубках. Конечно, я желаю ЦСКА победы, ведь эта команда в моем сердце, я знаю там абсолютно всех. Но я бы не стал ставить на победу армейцев. Я правда не знаю. Думаю, Виктор Гончаренко со мной согласится. У него молодая команда, которой необходимо мужество. Я знаю Виктора уже 10 лет, он мой друг и отличный тренер, очень образованный и системный", - сказал российский специалист.

iDnes
Теги: Слуцкий ЦСКА Виктория П
Вчера, 23:32
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(2)
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 00:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Солистка группы Serebro Ольга Серябкина вновь выложила развратные снимки в Сеть...

А что этим матрехам еще делать?))Ладно не бзди,Виктория это не та команда которая может создать проблемы нынешнему Цска
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Thriller (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
ты ещё тут блеать laughing беги ужо вон туды

Солистка группы Serebro Ольга Серябкина вновь выложила развратные снимки в Сеть...


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 00:10) #
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Цитата: SPV 77
Только законченный осел может поставить на цска

как думаешь сколько свиней ставили против Ахмата? smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 00:08) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только законченный осел может поставить на цска
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 00:06) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
по другому это звучит:Я бы и гроша ломанного не дал на победу конюшни stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Вчера, 23:36) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
На своих вообще ставить не принято, так что всё верно)


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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