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Молодо, но не зелено. Изменившийся ЦСКА вступает в новый розыгрыш Лиги Чемпионов
Свой предыдущий матч в Лиге Чемпионов ЦСКА сыграл в декабре 2017-го года. Так сложилось, что за прошедшие 9 месяцев столичная команда в плане состава практически заново переродилась. В новом розыгрыше главного клубного европейского турнира мы увидим заметно омолодившихся "армейцев". Rusfootball.info рассуждает о том, на кого этой осенью делает ставку Гончаренко, и вспоминает, где были молодые игроки год назад.
По сравнению со встречей с "Манчестер Юнайтед", которая состоялась 5 декабря прошлого года, в сегодняшнем составе ЦСКА произошло как минимум 6 изменений. Братья Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру, Головин уехал в "Монако", Витиньо отправился на Родину, а Васин и Кучаев получили тяжелые травмы, которые по-прежнему не позволяют им выходить на футбольное поле. Из числа "старичков" остались Акинфеев, Набабкин, Фернандес и Дзагоев. Все остальные позиции в новой Лиге Чемпионов займут молодые ребята. Фактически - еще даже молодые пацаны.
Магнуссон мог стать самым возрастным из обоймы новичков. Исландцу 25 лет, но его время в еврокубках придет чуть позднее. На данный момент он имеет повреждение, которое не позволило ему даже полететь вместе с командой в Пльзень. Отсутствие Хердура лишает Гончаренко разнообразия в защитной линии. Практически наверняка в обороне он выпустит Фернандеса, Набабкина, Щенникова, Бекао и Чернова. Последние двое как раз являются представителями перспективной "армейской" молодежи, а потому давайте именно с них начнем воспоминания о том, где они были в прошлом году.
И бразильцу, и россиянину 22 года. Летом 2017-го Бекао только-только перешел из дубля в основу "Баия". 13 июня состоялся его дебют, после которого он принял участие в пяти матчах своей команды подряд. Но всерьез закрепиться в составе у него не получилось. Бекао так и остался игроком запаса, что, впрочем, не помешало ему обратить на себя внимание ЦСКА, в котором он сегодня будет дебютировать в Лиге Чемпионов. Что касается Чернова, то он помогал выполнять турнирные задачи "Уралу". И делал это, надо сказать, неплохо. В тех играх, когда Никита был в стартовом составе, "шмели" набрали 17 очков из 36 возможных и пропустили лишь 12 голов.
Но важнее, пожалуй, вспомнить то, что за спиной у Чернова 15 матчей в юношеской Лиге УЕФА. В 2013-м, 2014-м и 2015-м годах он защищал честь "молодежки" ЦСКА и играл против "Манчестер Сити", "Баварии", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". При этом с сентября 2014-го он был капитаном команды. Понятное дело, что юношеский турнир не сравнить со взрослой Лигой Чемпионов, но мы не имеем права считать Чернова абсолютно неопытным.
От защитников переходим к полузащитникам, и первый у нас на очереди Никола Влашич. Этот 20-летний парень является, конечно, самым звездным новичком ЦСКА. Несмотря на свой возраст, он успел сыграть в 25-ти матчах Лиги Европы. В прошлом сезоне он принял участие во всех играх "Хайдука" в квалификации и во всех играх "Эвертона" в основной стадии этого турнира, отметившись двумя голами и одной голевой передачей. При этом после переезда в АПЛ Влашич начал получать опыт выступлений против таких грандов, как "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Да, в дальнейшем его карьера в "Эвертоне" сложилась не слишком успешно, но в ЦСКА ему доверяют. И это должно помочь ему проявить себя.
С учетом того, что мы ожидаем появления в старте Дзагоева, в центре поля остается лишь одно место. Наиболее явным претендентами на него являются Ахметов и Обляков. По большому счету, это игроки одной группы риска. И тому, и другому по 20 лет. И тот, и другой пока не заявили о себе всерьез. И тот, и другой при этом остаются парнями, которые продолжают подавать надежды. Впрочем, есть у Облякова за спиной определенный багаж, который дает ему преимущество.
Ваня сыграл 47 матчей на уровне Премьер-Лиги. Этим летом он вместе с "Уфой" дебютировал в еврокубках. В юношеских и молодежной сборных России он выступает более двух лет, за время которых он забил 9 голов в 25-ти играх. У Ахметова статистика несколько хуже. Будет ли руководствоваться этим Гончаренко? Вполне возможно, что нет. Но если мы вспоминаем о том, где были и какую роль играли два игрока год назад, то у Облякова исходные данные будут поинтереснее.
Травма Абеля Эрнандеса оставляет главного тренера ЦСКА без особого выбора и в линии нападения. Вряд ли Виктор Михайлович решится выставить с первых минут Нисимуру или Жиронкина, а потому наиболее вероятной видится ставка на Чалова и Жамалетдинова. Оба молодых футболиста давно не являются новыми лицами для "армейцев". На двоих Федор и Тимур сыграли уже 121 матч. В это число входят и игры в юношеской Лиге УЕФА, и игры в Премьер-Лиге, кубке и суперкубке России, и игры в Лиге Европы, и игры в Лиге Чемпионов.
Жамалетдинов, если помните, практически ровно год назад не просто играл в главном европейском турнире, а еще и приносил ЦСКА победы. Именно его гол в середине второго тайма позволил "армейцам" увезти 3 очка из Лиссабона. Чалов в Лиге Чемпионов пока еще не забивал, но, прямо скажем, до недавнего времени Федор вообще редко отличался голами. Зато какую форму он набрал сейчас - 6 мячей, лидерство в гонке бомбардиров. Было бы неплохо, если бы Чалов продолжил бомбить и в еврокубках. Матч в Пльзени против "Виктории" - подходящий случай для того, чтобы начать это делать.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
По сравнению со встречей с "Манчестер Юнайтед", которая состоялась 5 декабря прошлого года, в сегодняшнем составе ЦСКА произошло как минимум 6 изменений. Братья Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру, Головин уехал в "Монако", Витиньо отправился на Родину, а Васин и Кучаев получили тяжелые травмы, которые по-прежнему не позволяют им выходить на футбольное поле. Из числа "старичков" остались Акинфеев, Набабкин, Фернандес и Дзагоев. Все остальные позиции в новой Лиге Чемпионов займут молодые ребята. Фактически - еще даже молодые пацаны.
Магнуссон мог стать самым возрастным из обоймы новичков. Исландцу 25 лет, но его время в еврокубках придет чуть позднее. На данный момент он имеет повреждение, которое не позволило ему даже полететь вместе с командой в Пльзень. Отсутствие Хердура лишает Гончаренко разнообразия в защитной линии. Практически наверняка в обороне он выпустит Фернандеса, Набабкина, Щенникова, Бекао и Чернова. Последние двое как раз являются представителями перспективной "армейской" молодежи, а потому давайте именно с них начнем воспоминания о том, где они были в прошлом году.
За "Баия" Бекао даже забивал, но делал это только в неофициальных матчах
Фото: A TARDE
И бразильцу, и россиянину 22 года. Летом 2017-го Бекао только-только перешел из дубля в основу "Баия". 13 июня состоялся его дебют, после которого он принял участие в пяти матчах своей команды подряд. Но всерьез закрепиться в составе у него не получилось. Бекао так и остался игроком запаса, что, впрочем, не помешало ему обратить на себя внимание ЦСКА, в котором он сегодня будет дебютировать в Лиге Чемпионов. Что касается Чернова, то он помогал выполнять турнирные задачи "Уралу". И делал это, надо сказать, неплохо. В тех играх, когда Никита был в стартовом составе, "шмели" набрали 17 очков из 36 возможных и пропустили лишь 12 голов.
Но важнее, пожалуй, вспомнить то, что за спиной у Чернова 15 матчей в юношеской Лиге УЕФА. В 2013-м, 2014-м и 2015-м годах он защищал честь "молодежки" ЦСКА и играл против "Манчестер Сити", "Баварии", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед". При этом с сентября 2014-го он был капитаном команды. Понятное дело, что юношеский турнир не сравнить со взрослой Лигой Чемпионов, но мы не имеем права считать Чернова абсолютно неопытным.
30 сентября 2014-го года. Чернов выводит ЦСКА на матч против сверстников из "Баварии", в котором он откроет счет на 25-й минуте и поможет победить своей команде со счетом 3:1
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
От защитников переходим к полузащитникам, и первый у нас на очереди Никола Влашич. Этот 20-летний парень является, конечно, самым звездным новичком ЦСКА. Несмотря на свой возраст, он успел сыграть в 25-ти матчах Лиги Европы. В прошлом сезоне он принял участие во всех играх "Хайдука" в квалификации и во всех играх "Эвертона" в основной стадии этого турнира, отметившись двумя голами и одной голевой передачей. При этом после переезда в АПЛ Влашич начал получать опыт выступлений против таких грандов, как "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Да, в дальнейшем его карьера в "Эвертоне" сложилась не слишком успешно, но в ЦСКА ему доверяют. И это должно помочь ему проявить себя.
С учетом того, что мы ожидаем появления в старте Дзагоева, в центре поля остается лишь одно место. Наиболее явным претендентами на него являются Ахметов и Обляков. По большому счету, это игроки одной группы риска. И тому, и другому по 20 лет. И тот, и другой пока не заявили о себе всерьез. И тот, и другой при этом остаются парнями, которые продолжают подавать надежды. Впрочем, есть у Облякова за спиной определенный багаж, который дает ему преимущество.
Фото: Лента новостей Уфы
Ваня сыграл 47 матчей на уровне Премьер-Лиги. Этим летом он вместе с "Уфой" дебютировал в еврокубках. В юношеских и молодежной сборных России он выступает более двух лет, за время которых он забил 9 голов в 25-ти играх. У Ахметова статистика несколько хуже. Будет ли руководствоваться этим Гончаренко? Вполне возможно, что нет. Но если мы вспоминаем о том, где были и какую роль играли два игрока год назад, то у Облякова исходные данные будут поинтереснее.
Травма Абеля Эрнандеса оставляет главного тренера ЦСКА без особого выбора и в линии нападения. Вряд ли Виктор Михайлович решится выставить с первых минут Нисимуру или Жиронкина, а потому наиболее вероятной видится ставка на Чалова и Жамалетдинова. Оба молодых футболиста давно не являются новыми лицами для "армейцев". На двоих Федор и Тимур сыграли уже 121 матч. В это число входят и игры в юношеской Лиге УЕФА, и игры в Премьер-Лиге, кубке и суперкубке России, и игры в Лиге Европы, и игры в Лиге Чемпионов.
Фото: Reuters
Жамалетдинов, если помните, практически ровно год назад не просто играл в главном европейском турнире, а еще и приносил ЦСКА победы. Именно его гол в середине второго тайма позволил "армейцам" увезти 3 очка из Лиссабона. Чалов в Лиге Чемпионов пока еще не забивал, но, прямо скажем, до недавнего времени Федор вообще редко отличался голами. Зато какую форму он набрал сейчас - 6 мячей, лидерство в гонке бомбардиров. Было бы неплохо, если бы Чалов продолжил бомбить и в еврокубках. Матч в Пльзени против "Виктории" - подходящий случай для того, чтобы начать это делать.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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