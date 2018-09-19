Молодо, но не зелено. Изменившийся ЦСКА вступает в новый розыгрыш Лиги Чемпионов

За "Баия" Бекао даже забивал, но делал это только в неофициальных матчах

Фото: A TARDE

30 сентября 2014-го года. Чернов выводит ЦСКА на матч против сверстников из "Баварии", в котором он откроет счет на 25-й минуте и поможет победить своей команде со счетом 3:1

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Фото: Лента новостей Уфы

Фото: Reuters