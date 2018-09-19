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"Монако" на своем поле уступил "Атлетико" и другие результаты Лиги чемпионов

Вторничная программа 1-го тура Лиги чемпионов завершена.

"Монако" (Монако) – "Атлетико" (Испания) 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 18 Грансир, 1:1 – 31 Диего Коста, 1:2 – 45 Хименес.

"Монако" – Бенальо, Глик, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон, Ахолу (Траоре, 69), Ндорам, Шадли (Жорди Мбоула, 58), Тилеманс, Грансир (Силла, 77), Фалькао.

"Атлетико" – Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Корреа (Лемар, 70), Диего Коста, Гризманн.

Предупреждения: Фалькао (11), Хименес (48), Сидибе (52), Траоре (78), Диего Коста (90).


"Брюгге" (Бельгия) – "Боруссия Д" (Германия) 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Пулишич.

"Брюгге" – Летица, Митрович, Денсвил, Пулен, Влитинк (Колс, 56), Вормер, Ванакен, Ритс, Данджума (Бонавентуре, 76), Уэсли, Воссен (Опенда, 82).

"Боруссия Д" – Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Диалло, Гетце (Кагава, 62), Санчо (Пулишич, 69), Вольф, Вайгль (Дауд, 84), Ройс, Витцель.

Предупреждения: Вайгль (19), Кагава (90).


"Црвена Звезда" (Сербия) – "Наполи" (Италия) 0:0 (0:0, 0:0)

"Црвена Звезда" – Борян, Дегенек, Родич, Стойкович, Савич, Йовичич (Йованчич, 56), Крстичич, Чаушич, Марин (Симич, 87), Боачи (Павков, 81), Бен-Набуан.

"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски (Гамшик, 75), Фабиан Руис, Кальехон (Уна, 75), Аллан (Мертенс, 61), Инсинье, Милик.

Предупреждения: Аллан (17), Крстичич (37), Дегенек (55), Альбиоль (57), Милик (90), Мариу Руй (90).


"Шальке" (Германия) – "Порту" (Португалия) 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 64 Эмболо, 1:1 – 75, пенальти Отавио.

"Шальке" – Фэрманн, Сане, Налдо, Настасич, Сердар (Харит, 84), Калиджури, Бенталеб, Маккенни, Шопф, Ут (Коноплянка, 65), Эмболо (Бургшталлер, 72).

"Порту" – Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Эррера, Данилу Перейра, Марега, Отавио (Эрнани, 90), Браими (Сержиу Оливейра, 82), Абубакар (Корона, 60).

Предупреждения: Эмболо (27), Ут (53), Корона (78), Эррера (86).
Сегодня, 00:07
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№1 Написал: Thriller (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
странно, что в заголовок не добавлено: Монако без Александра Головина уступил Атлетико smile


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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