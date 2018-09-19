Семин: первый блин комом - за такие глупые ошибки в этом турнире мгновенно наказывают

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3)."Мы наделали грубые ошибки, причём простые. В Лиге чемпионов за такое наказывают очень быстро. Матч разделился. До 9-й минуты мы неожиданно отдали инициативу, хотя наоборот планировали больше играть в атаку и не давать развивать атаку "Галатасараю".Пропустив гол, имели хорошее преимущество, имели достаточно много моментов для того, чтобы сравнять счёт. Второй гол — это такая элементарщина: вместо стенки, в которую нужно было поставить пять человек, мы поставили четверых. Он всё и решил. Третий гол уже не играл никакой роли, потому что пошла авантюра, мы пытались отыграться большим количеством людей и пропустили контратаку. Вот и всё.А в целом больших претензий игрокам, кроме моментов с ошибками, предъявить не могу. Они очень старались, работали. Но первый блин оказался комом", - сказал Семин.