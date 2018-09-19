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Семин: первый блин комом - за такие глупые ошибки в этом турнире мгновенно наказывают

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (0:3).

"Мы наделали грубые ошибки, причём простые. В Лиге чемпионов за такое наказывают очень быстро. Матч разделился. До 9-й минуты мы неожиданно отдали инициативу, хотя наоборот планировали больше играть в атаку и не давать развивать атаку "Галатасараю".

Пропустив гол, имели хорошее преимущество, имели достаточно много моментов для того, чтобы сравнять счёт. Второй гол — это такая элементарщина: вместо стенки, в которую нужно было поставить пять человек, мы поставили четверых. Он всё и решил. Третий гол уже не играл никакой роли, потому что пошла авантюра, мы пытались отыграться большим количеством людей и пропустили контратаку. Вот и всё.

А в целом больших претензий игрокам, кроме моментов с ошибками, предъявить не могу. Они очень старались, работали. Но первый блин оказался комом", - сказал Семин.

Матч ТВ
Теги: Локомотив Семин Галатасарай
Сегодня, 00:41
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№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 00:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Олег Иванович уже налил, червей накопал и ждёт
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, играли, молодцы.
Но нету фланговых защитников, Игнатьев и Идову, все не то. Рыбусь, плох в обороне, Лысов еще плоше.
Нету нападающего, в след. году нужно бы найти, ну или хотя бы усилить две из озвученных позиций.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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