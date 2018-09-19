Равиль Сабитов: "Локомотив" не заслужил разгромного поражения в игре с "Галатасараем"

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью дляпрокомментировал итоги матча своей бывшей команды против "Галатасарая" (0:3) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Скажем так: исходя из встречи "железнодорожников" с "Динамо" (1:1) в матче Лиги чемпионов я ждал от команды меньшего. В плане игры я увидел большой скачок, и связано это со схемой в три центральных защитника. Два новичка команды - Брайан Идову и Бенедикт Хёведес - смотрелись довольно неплохо, да и в целом, в стартовом составе москвичей вышло лишь три россиянина.В какие-то момент "Локомотив" имел даже преимущество над "Галатасараем". Хозяева поля изначально предложили игру на высоких скоростях, и через какое-то время команда Юрия Сёмина смогла адаптироваться к этим условиям, а также к кипящему котлу в виде местного стадиона и поддержки болельщиков. После этой адаптации "Локо" и сам играл на высоких скоростях, с чем не всегда удавалось совладать турецкой команде."Локомотиву" не повезло с реализацией голевых моментов, в первом тайме было три момента для взятия ворот. Реализуй хотя бы один из этих моментов - матч мог сложиться по-другому. Но быстро пропущенный мяч сильно повлиял на ход матча и психологический настрой, это мешало попыткам "Локомотива" играть в быстрый и агрессивный футбол. Но за темп игры нужно отдать отечественной команде должное, после перерыва "Локо" продолжил играть в таком же ключе, вроде и гол назревал... но забитый со штрафного удара мяч Эрена Дердийока окончательно деморализовал команду.Юрий Павлович после этого изменил схему, перешёл на игру в четыре центральных защитника, а также выпустил Эдера. К сожалению, португалец не вошёл в игру, не сумел вписаться в предложенный командами темп.Считаю, что счёт 0:3 не отображает происходившего на поле и реального расклада сил. Большую часть времени матч был равным, "Локомотив" разгромного поражения точно не заслужил.Группа у "железнодорожников" довольно ровная, но даже если бы это было не так, ничего страшного в поражении в первом туре на этом этапе нет. "Шальке" и "Порту" поделили очки, так что всё ещё впереди. Самое главное - начать набирать обороты, исправлять допущенные в Стамбуле ошибки, и уже скоро всё может встать на свои места. Каких-то далеко идущих выводов сейчас делать не стоит.