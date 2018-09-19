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Мауро Икарди: мы заслужили победу, потому что боролись до финального свистка

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

"Гол после моего удара получился красивый. Я пробил отлично, и, к счастью, мяч залетел в сетку. Мы заслужили победу, потому что боролись до финального свистка за победу. Рад за команду, за фанатов и за себя, конечно. Это был отличный дебют в Лиге чемпионов", - цитирует Икарди официальный сайт УЕФА.
Теги: Икарди Интер Тоттенхэм
Сегодня, 09:24
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