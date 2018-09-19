Карло Анчелотти: "Наполи" потерял два очка в сложной группе, но есть еще пять игр

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подвел итоги матча с "Црвеной Звездой" (0:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов."Мы были немного медленными в атаке и совершили несколько ошибок. "Наполи" потерял два очка в сложной группе, но есть еще пять игр. Не стоит драматизировать. В настоящее время мы занимаем второе место в группе, поэтому нет места негативу. Конечно, нам жаль, поскольку были близки к голу", - цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.