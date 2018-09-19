Виргил ван Дейк: мы хорошо начали, но еще ничего не выиграно

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк прокомментировал победу над "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2)."Мы хорошо начали, но еще ничего не выиграно. Необходимо показывать такой футбол каждую неделю, каждые три дня и двигаться дальше. Определенно мы очень рады. Мы верили, всегда надо верить. Мы хотим как минимум повторить результат прошлого сезона. Это очень сложно, но верить необходимо", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.