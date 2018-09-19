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Виргил ван Дейк: мы хорошо начали, но еще ничего не выиграно

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк прокомментировал победу над "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2).

"Мы хорошо начали, но еще ничего не выиграно. Необходимо показывать такой футбол каждую неделю, каждые три дня и двигаться дальше. Определенно мы очень рады. Мы верили, всегда надо верить. Мы хотим как минимум повторить результат прошлого сезона. Это очень сложно, но верить необходимо", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Ливерпуль ПСЖ
Сегодня, 10:09
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