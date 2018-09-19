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Александр Бубнов: "Локомотив" отрезками показывал яркий футбол, но был наказан за ошибки

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение "Локомотива" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем".

"Как оценивать игру, в которой команда отрезками демонстрирует яркий футбол, сталкивается с невезением, а в итоге крупно проигрывает?

"Локомотив" допустил грубые ошибки в обороне, за которые и был наказан. В эпизоде с первым голом дали пробить с близкой дистанции. Во втором случае получили опасный штрафной, Гилерме, возможно, стоило расположиться чуть ближе к центру ворот. Третий гол – ляп Кверквелии плюс неправильная подстраховка Чорлуки.

Гости не справились с первыми минутами натиска "Галатасарая". В Турции очень важно выстоять в начале матча, обрести уверенность, сбить настрой соперника при равном счёте", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 11:08
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