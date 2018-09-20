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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Колосков: смотрел на "Локомотив" и хотел выключить телевизор, а вот в ЦСКА верил
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что был уверен в ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (2:2). .
"ЦСКА молодцы. Команда сохранила свои лучшие качества, которые у нее были в последние годы: это боевой настрой, попытка играть в комбинационный футбол, это высокий уровень подготовки футболистов и в техническом, и в тактическом планах, это стремление нападающих играть в современный футбол. Имею ввиду использование обводки, что очень редко присуще российскому футболу.
У армейцев огромный потенциал. Самое главное - смотрел "Локомотив" накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убежден, что ЦСКА отыграется", - сказал Колосков.
РИА
"ЦСКА молодцы. Команда сохранила свои лучшие качества, которые у нее были в последние годы: это боевой настрой, попытка играть в комбинационный футбол, это высокий уровень подготовки футболистов и в техническом, и в тактическом планах, это стремление нападающих играть в современный футбол. Имею ввиду использование обводки, что очень редко присуще российскому футболу.
У армейцев огромный потенциал. Самое главное - смотрел "Локомотив" накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убежден, что ЦСКА отыграется", - сказал Колосков.
РИА
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