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Вячеслав Колосков: смотрел на "Локомотив" и хотел выключить телевизор, а вот в ЦСКА верил

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что был уверен в ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Викторией" (2:2). .

"ЦСКА молодцы. Команда сохранила свои лучшие качества, которые у нее были в последние годы: это боевой настрой, попытка играть в комбинационный футбол, это высокий уровень подготовки футболистов и в техническом, и в тактическом планах, это стремление нападающих играть в современный футбол. Имею ввиду использование обводки, что очень редко присуще российскому футболу.

У армейцев огромный потенциал. Самое главное - смотрел "Локомотив" накануне, хотелось выключить телевизор, а здесь, несмотря на то что проигрывали 0:2, был убежден, что ЦСКА отыграется", - сказал Колосков.

РИА
Теги: ЦСКА Локомотив Колосков
Сегодня, 13:49
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№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 14:21) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Ну почему же? У "Локомотива" тоже были прекрасные моменты перевернуть игру-.Не хватило самого малого-руки тренера. Как бы не тужился Семин,но время его безвозвратно ушло-. Увольнение не за горами. А вот Ганчаренко красавчик- как же повезло ЦСКА с ним.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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