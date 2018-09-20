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Яка Бийол: празднование дебюта в Лиге чемпионов с пивом

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в инстаграме опубликовал забавное фото с Иваном Обляковым и Тимуром Жамалетдиновым во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией" (2:2).

"Празднование дебюта в Лиге чемпионов с пивом", - написал Бийол.

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Celebrating #championsleague debut with a beer???

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Теги: Бийол ЦСКА
Сегодня, 17:18
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