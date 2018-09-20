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ЦСКА продал 27 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА реализовал 27 тысяч пакетов билетов на матчи группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.

Свои встречи с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября) армейцы, напомним, проведут на стадионе "Лужники". Главная арена чемпионата мира-2018 вмещает в себя 81 тысячу болельщиков.

"По состоянию на вечер среды мы реализовали 27 тысяч пакетов билетов", - сказал коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:03
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3
(1)
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:37) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
Для цска результат приемлемый.



Там половина болел Спартака, Локо,Динамо и других желающих посмотреть на Реал с Ромой
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 18:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
manatee,
Это всего за 2 дня продажи


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 18:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Для цска результат приемлемый.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
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