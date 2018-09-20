Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:01
Самюэлю Жиго сняли швы (8)
Самюэлю Жиго сняли швы (8)
13:13
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (27)
Жена Глушакова: Денис хочет забрать у меня детей, и чтобы я ещё и платила ему алименты - 80 тыс (27)
11:31
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
10:00
Скандалы, интриги, Лига Европы (4)
Скандалы, интриги, Лига Европы (4)
09:30
Юрий Семин: все только начинается! (2)
Юрий Семин: все только начинается! (2)
08:27
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
ЦСКА продал 27 тысяч пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов
ЦСКА реализовал 27 тысяч пакетов билетов на матчи группового турнира Лиги чемпионов-2018/19.
Свои встречи с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября) армейцы, напомним, проведут на стадионе "Лужники". Главная арена чемпионата мира-2018 вмещает в себя 81 тысячу болельщиков.
"По состоянию на вечер среды мы реализовали 27 тысяч пакетов билетов", - сказал коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.
"Спорт-Экспресс"
Свои встречи с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября) армейцы, напомним, проведут на стадионе "Лужники". Главная арена чемпионата мира-2018 вмещает в себя 81 тысячу болельщиков.
"По состоянию на вечер среды мы реализовали 27 тысяч пакетов билетов", - сказал коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.