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Полузащитник ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны ("Ювентус"), защитники Марсело ("Реал"), Николас Тальяфико ("Аякс"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Давид Алаба ("Бавария"), Жоау Канселу ("Ювентус"), полузащитники Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус") и форварды Михаэл Крменчик ("Виктория") и Лионель Месси ("Барселона").

Теги: Влашич ЦСКА
Сегодня, 18:20
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№5 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уткин на него дротит -)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Единственный толковый и реально интересный игрок у Гончаренко, сильнее Головина во всех отношениях, если так и дальше будет играть вернется конечно в Эвертон. Ну и Фернандес конечно blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
molot327,
думаю, как раз таки нет. С такими достижениями, заломят вашему барыге ценник в лямов 20 минимум и досвидос.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Thriller (Сегодня, 18:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая компания у Николы


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
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