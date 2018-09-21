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Марчелло Липпи об удалении Роналду: в УЕФА должны извиниться за эту глупость

Бывший наставник "Ювентуса" Марчелло Липпи, прокомментировал удаление Криштиану Роналду в матче "Валенсия" — "Ювентус".

"Красная карточка Роналду была показана потому, что у человека была галлюцинация. Теперь УЕФА должен выйти и сказать: "Господа, мы ошиблись".

Вы не можете вернуть решение назад, потому что Роналду уже удалён, а игра окончена, но дисквалификация будет абсурдом. Нужно быстрее внедрить VAR в Лигу чемпионов", — цитирует Липпи Tuttosport.

Главный арбитр показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника.
Теги: Роналду Липпи Ювентус Валенсия
Сегодня, 12:05
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