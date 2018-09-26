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ЦСКА продал 42 тысячи билетов на матчи Лиги чемпионов

ЦСКА на сегодняшний день продал уже 42 тысячи билетом на матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом рассказал коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян.

"На данный момент реализовано 42 тысячи пакетов билетов на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов", - цитирует Зарубьяна Sport24.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:26
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(1)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:12) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
и будут пинать мячик на полупустой Луже..

это на 40% больше вместимости нашего стадиона, Гинер о доходах думает smirk

Гинер думал полную Лужу собрать,а тут аренда все сожрет,о доходах то он думает больше чем об ослегах)Если уж на Реал не соберёте Лужу,то это позорище будет

Цитата: Batman
Цитата: Пивовед
и будут

а кто-то не будет. Вроде той команды, где раньше чувак с сервантом по баням ходит с "подругой детства"

Имеет право ходить по баням,в дерби неоднократно отгружал в авоську Сухоряну,тем более у нас есть Ерема stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Batman (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
и будут

а кто-то не будет. Вроде той команды, где раньше чувак с сервантом по баням ходит с "подругой детства"
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
ну да..
а футболистам-то как тепло и сердешно играть на стадионе, где в качестве фанатской подержки слышен мат с тренерской скамейки...

Зато будут знать, как хорошо...или как плохо они играют. А самое главное что ожидать в раздевалке в перерыве матча.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Крепкий Мужской Друг страна одних братьев (Сегодня, 16:37) #
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42 тысячи пакетов билетов
Что значит пакетов.Почему не рулонов или свитков хотя бы.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
и будут пинать мячик на полупустой Луже..

это на 40% больше вместимости нашего стадиона, Гинер о доходах думает smirk


ну да..
а футболистам-то как тепло и сердешно играть на стадионе, где в качестве фанатской подержки слышен мат с тренерской скамейки...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
и будут пинать мячик на полупустой Луже..

это на 40% больше вместимости нашего стадиона, Гинер о доходах думает smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
и будут пинать мячик на полупустой Луже..

ну, ладно- на полуполной..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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