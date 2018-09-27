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Роналду получил один матч дисквалификации в Лиге чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду избежал длительной дисквалификации за удаление в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии".

Соответствующий комитет УЕФА, постановил дисквалифицировать португальца на один матч еврокубка. Так что Роналду пропустит матч с "Янг Бойз" и сможет сыграть с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Роналду был удален на 29-й минуте своей первой игры за "Ювентус" в Лиге чемпионов за то, что подошел к упавшему защитнику "Валенсии" Джейсону Мурильо и почесал ему голову.


UEFA
Теги: Роналду Ювентус Манчестер Юнайтед Янг Бойз Валенсия
Сегодня, 15:48
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(1)
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 17:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Вот трагедия то...
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
А ЗА ЧТО?)
Может дискву давать за то, что по плечу похлопал? Руку подал, что бы помочь подняться с газона? Совсем с головой не дружат в гейропе.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 16:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: nedva
Почесал голову защитнику....
Согласно футбольных правил за такое четвертовать надо!


ну а что поделать. футбол - нынче это театр, в котором лучше себя чувствуют артисты, чем футболисты.


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Почесал голову защитнику....
Согласно футбольных правил за такое четвертовать надо!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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