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"Локомотив" продал 18 тысяч билетов на матч с "Шальке"

На матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" - "Шальке" продано 18 тысяч билетов.

Встреча пройдёт на стадионе "РЖД Арена" 3 октября. Матч начнётся в 19:55 по московскому времени.

"Локомотив" до матча с "Шальке" 29 сентября проведёт домашнюю встречу 9-го тура РПЛ с "Ахматом", а гельзенкирхенская команда в тот же день примет на своём поле "Майнц" в матче 6-го тура Бундеслиги.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа турнира "железнодорожники" на выезде проиграли турецкому "Галатасараю" со счётом 0:3, а "Шальке" на своём поле сыграл вничью с португальским "Порту" (1:1).

"Чемпионат.сом"
Теги: Локомотив
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