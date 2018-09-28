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Марсело не сыграет с ЦСКА

Защитник "Реала" Марсело не сыграет в матче чемпионата Испании с "Атлетико". Как сообщает AS, футболист пропустит встречу Лиги чемпионов с ЦСКА.

Игрок получил травму в матче с "Севильей" (0:3). Он покинул поле в конце матча, оставив команду в меньшинстве. В текущем сезоне 30-летний футболист провел семь матчей за "Реал" и сделал одну голевую передачу.

29 сентября "Реал" примет "Атлетико". 2 октября мадридский клуб сыграет против ЦСКА в Москве.
Теги: Марсело Реал ЦСКА
Сегодня, 16:21
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(1)
№22 Написал: Batman (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Покамест свиночпоки одни по всем фронтам smile всё, ушел матч смотреть
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№21 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
А что не стали в ЛЧ играть?

Решили посмотреть

Ну посмотрите sunglasses
Только вот Федун сказал, что смотрины очень дорогие и продал из-за этого промеса.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№20 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: golden Axe
А говночашка никому не интересна

А что не стали в ЛЧ играть?

Решили посмотреть фееричные конечпоки
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№19 Написал: Batman (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
подобрали

Именно это слово характеризует вашу селекцию. Подбирушечники sunglasses связка ниггеров и арабов с хохлоторчком ваше всё. А у Максименко плакат Акинфеева в комнате висит с детства)

Пивовед,
Шалимов ваш бромантан нандролоном разбавил)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:12) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Пивовед,
Вы за ваши бромантановые типа дофига ответили worried


вас ещё спросят за ваши псевдоэфедриновые медальки


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№17 Написал: Batman (Сегодня, 17:10) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Пивовед,
Вы за ваши бромантановые типа дофига ответили worried
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:09) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Венский шницель вам в зад


попрыгаете ещё 2 октября, порезвитесь на упругом королевском скипетре, заглатывая прочие королевские регалии.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:09) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Отчпоканный

французами и Спартаком по 6:0,конский катях решил зайти на новые рекорды smileКруасан тебе с мясной рулькой в зад))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:07) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
клуб для финского киевского торчка-динамовца,


я попрошу не обобщать.

мы подобрали Ерёменко в период его медицинской реабилитации, а вот загружать в себя вещества без меры он начал именно в ВАШЕМ стойле.
а может, его там и подсадили ?

вот такое вот ой.

так что вам ещё придётся ответить за свои кокаиновые чемпионства.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:06) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
А говночашка никому не интересна

А что не стали в ЛЧ играть?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№12 Написал: Batman (Сегодня, 17:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
Пивовед,
Отчпоканный греками и чеченцами шпартальке07 подходящий клуб для финского киевского торчка-динамовца, который на вашей же открывашке вам отгружал laughing

Венский шницель вам в зад joy
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Batman

Селихову авоську чини иди

Ему после 0-7 калитку поставили и заключили договор на регулярную смазку.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:55) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman

12-я победа ЦСКА подряд – это проблема «спартака

Еле еле выиграли,скоро и там прикроется лавочка,главное что футболе Спартак регулярно на Открывашке трешку в авоську Сухоряну кладет и в молодежном первенстве отчпокали вас laughing

Цитата: serega_user
отскакивай

Спартак то неоднократно обыгрывал Реал,а Цска ни разу))А говночашка никому не интересна,пусть и дальше там дубль обкатывают
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
чини иди, сем


Акинфеев недалеко в уголку курит, сглотнув пятёру от МанСити )))

Цитата: Batman
йлов прокомментировал победу ЦСКА над «спартаком» (2:1) в матче регуля


каковы успехи цска в городошном спорте ?
расскажи, чем отметился цска в чемпионате ДальВО по парапланеризму и прыжках на батуте.
и вообще- как вы объясняете провал цска на недавнем первенстве по спортивному ориентированию ?

расскажи- всем покуй.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Batman (Сегодня, 16:40) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
golden Axe,
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА над «спартаком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для армейского коллектива 12-й подряд над принципиальным соперником.

«Была хорошая игра, зрителей обеих команд встретили очень приветливо. Что значит скучно, игра была интересная! Каждая команда хотела выиграть, проявила характер при игре в большинстве и меньшинстве. Мне матч понравился. Игры между «спартаком» и ЦСКА были, есть и всегда будут принципиальными, на каком бы уровне они ни находились.

12-я победа ЦСКА подряд – это проблема «спартака». Хоккеисты ЦСКА молодцы, они вышли и доказали, что вчера были сильнее», — сказал Михайлов laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Опять отскочит конюшня

Иди отскакивай от Рапидов wink
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Batman (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
SPV,
Селихову авоську чини иди, семь разом - бедный Саша)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, хорошая новость для Гарика авоська слегка поредеет
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
honey,
Всё равно? Я бы не сказал. КриРо в Юве, Иско травмирован, Марсело травмирован. Всё меньше звёзд в составе)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:29) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Опять отскочит конюшня
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: honey (Сегодня, 16:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всё ровно
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не факт. Сайт Реала точно только о дерби с Атлетико упомянул.

У защитника мадридского «Реала» Марсело диагностирована травма камбаловидной мышцы (часть трехглавой мышцы голени) правой ноги, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Марсело получил травму в среду в матче шестого тура чемпионата Испании с «Севильей» (0:3). Бразильский футболист покинул поле примерно за 20 минут до конца игры, оставив свою команду вдесятером, поскольку лимит замен к этому моменту был исчерпан. Срок восстановления игрока не уточняется.

Марсело, возможно, пропустит мадридское дерби с «Атлетико» в рамках седьмого тура чемпионата Испании 29 сентября. 2 октября «Реалу» предстоит матч с ЦСКА в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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