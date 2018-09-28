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Федор Чалов: как оценю шансы обыграть "Реал"? Верим в чудо

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 2 октября в «Лужниках».

«Честно скажу: пока о Лиге чемпионов не думаю. Но да, это будет что-то совершенно нереальное! Я рад сыграть на таком фантастическом стадионе, как «Лужники». Уверен: это будет кайф.

Конечно, есть желание приносить пользу команде в каждой игре. А особенно — забить в Лиге чемпионов. Потому что это уже совсем другое, чем в РПЛ.

Как оценю шансы обыграть «Реал»? Верим в чудо», — сказал Чалов в интервью Sport24.
Теги: Чалов Реал ЦСКА
Вчера, 23:00
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6
(1)
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
все на дурочка хотите проскочить

А как еще нашим клубам обыграть Реал?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Manchester United (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
все на дурочка хотите проскочить
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Вчера, 23:36) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Лимончег,
У нас один Федя забил столько, сколько весь шпартальке07
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Лимончег (Вчера, 23:25) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: DimonYA
0,0001 %

шансов нет у тех, кто не играет в ЛЧ. например у спартака шансов нет вообще smiley
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Вчера, 23:24) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
DimonYA,
Шо по Рапиду хрюкнешь?)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
0,0001 %
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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