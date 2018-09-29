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ЦСКА - перед "Реалом": поддержка нужна нам в два раза больше

ЦСКА перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" обратился к болельщикам через видеоролик с просьбой о дополнительной поддержке.

Напомним, встреча пройдет в "Лужниках", а не на домашней арене ЦСКА. "Лужники" вмещают почти в три раза больше зрителей (81 тысяча против 30 - у "ВЭБ Арены").

Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 12:16
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(1)
№4 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
поддержка нужна в 2 раза больше чтобы пропустить в 2 раза меньше? ну 0-3 будет не совсем писецово)))
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Такое ощущение, что в клубе новый пиарщик (или кто этим занимается).
Классный ролик.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 13:59) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Оригинально к рекламе подошли! Молодцы! smiley
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Batman (Сегодня, 12:47) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Прикольно)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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