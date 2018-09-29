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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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ЦСКА - перед "Реалом": поддержка нужна нам в два раза больше
ЦСКА перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" обратился к болельщикам через видеоролик с просьбой о дополнительной поддержке.
Напомним, встреча пройдет в "Лужниках", а не на домашней арене ЦСКА. "Лужники" вмещают почти в три раза больше зрителей (81 тысяча против 30 - у "ВЭБ Арены").
Напомним, встреча пройдет в "Лужниках", а не на домашней арене ЦСКА. "Лужники" вмещают почти в три раза больше зрителей (81 тысяча против 30 - у "ВЭБ Арены").
???? Лига чемпионов в Лужниках: игра начинается! pic.twitter.com/8G2dgfSUAN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 29, 2018
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