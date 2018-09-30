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Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Реал"

Арбитры из Румынии назначены на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Реал", передает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган.

Его ассистентами будут Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Дополнительные помощники арбитра – Раду Петреску и Себастьян Колцеску. Четвертый рефери – Раду Гингуляк. Встреча состоится 2-го октября.
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 13:20
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