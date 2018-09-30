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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рамос, Иско, Марсело и Бэйл не сыграют с ЦСКА
"Реал" назвал состав из 20 игроков, которые полетят в Москву на игру группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча, напомним, состоится 2-го октября.
Гостям не помогут Серхио Рамос, Марсело, Иско и Гарет Бэйл.
Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон;
Полузащитинки: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, М. Льоренте, Асенсио, Сьос.
Нападающие: Мариано, Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Гостям не помогут Серхио Рамос, Марсело, Иско и Гарет Бэйл.
Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон;
Полузащитинки: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, М. Льоренте, Асенсио, Сьос.
Нападающие: Мариано, Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
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