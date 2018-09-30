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Рамос, Иско, Марсело и Бэйл не сыграют с ЦСКА

"Реал" назвал состав из 20 игроков, которые полетят в Москву на игру группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. Встреча, напомним, состоится 2-го октября.

Гостям не помогут Серхио Рамос, Марсело, Иско и Гарет Бэйл.

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Варан, Начо, Одриосола, Регилон;

Полузащитинки: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, М. Льоренте, Асенсио, Сьос.

Нападающие: Мариано, Бензема, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Теги: Рамос Марсело Бэйл ЦСКА Реал
Сегодня, 17:10
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(1)
№9 Написал: bolt Омск (Сегодня, 17:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Примус, Сцуко, Селонакуй и Насадка для карпа знают, что клёва в Москве не будет.
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж...Гиннер просто красавчик! stuck_out_tongue_winking_eye Опять всё купил.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:27) #
  • -1
  •  (1)
online

что то реал сделал крутую ротацию! надеются малой кровтю!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 17:26) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рамоса не будет?
Значит,Чалов продолжит играть и после этого матча.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
У Гинера длинные руки))

Поэтому пальцы в мясорубку попадают
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 17:20) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: P. Holmberg
У Гинера длинные руки))

и пальцы сует куда ни попадя.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья парням!

Цитата: P. Holmberg
У Гинера длинные руки))

Кто бы сомневался. stuck_out_tongue_winking_eye


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 17:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Как Реал слил Севилье - может и Коням повезет. Желаем Армейцам удачной игры
Регистрация: 7.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:15) #
  • +1
  •  (5)

У Гинера длинные руки))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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