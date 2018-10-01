Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в выездном матче против "Локомотива"

"Локомотив" примет "Шальке" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов."В гостевом матче против "Локомотива" в Лиге чемпионов "Шальке" поддержит около тысячи болельщиков. Всего выделенная квота составляет 1300 билетов", – сообщили в пресс-службе "Локо".Игра между "Локомотивом" и "Шальке" состоится в среду, начало в 19.55 по московскому времени.Матч состоится на стадионе "РЖД-Арена". Вместимость арены составляет 27 302 зрителя.